Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges "Eine Schwalbe falten" Merken Eine Frau erzählt eine Geschichte. Das ist die Geschichte eines Vogels, sagt sie und fängt zu zwitschern an. Das ist die Geschichte einer Frau, sagt sie und fängt an, Listen zu machen, Reime, Gedichte. Sie erzählt ihre Träume. "Eine Schwalbe falten" ist der Monolog einer Frau, die sich ebenso spielerisch wie verzweifelt selbst behauptet, sagt die Autorin Margret Kreidl. Der Komponist António Breitenfeld Sá Dantas hat Klangwelten geschaffen, die eine Auffächerung der Erzählstimme sind und mit ihr in einen Dialog treten: Die Musik macht ihre eigenen Listen und bringt die seltsamsten Vögel hervor. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Juliane Gruner, Marie Friederike Schöder, Renata Rakova, Manuel Alcaraz Clemente, António Breitenfeld Sá Dantas Regie: Lucas Cejpek Musik: António Breitenfeld Sá Dantas