RTL 9 04:20 bis 04:45 Sonstiges 112 Unité d'urgence Illusions perdues D 2008 Merken Nicole fait tout ce qu'elle peut pour aguicher Kadir mais celui-ci refuse de rentrer dans son jeu. Comme elle insiste, il lui dit clairement qu'ils ne sont que collègues et amis et qu'il ne se passera rien entre eux. Florian fait une crise de paranoïa après que Steffi lui a offert un billet pour un week end en amoureux à Paris. Il trouve le cadeau disproportionné. Ayant surpris une conversation où Martin confie à Bender qu'il à mis une femme de la base enceinte, Florian est persuadé qu'il s'agit de Steffi et se décide à lui poser la question. Le centre des urgences est appelé à la piscine Aqua World pour un homme ayant fait un arrêt cardio-respiratoire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mariam Kurth (Nicole Held) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic