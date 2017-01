Anixe HD 22:15 bis 22:45 Magazin Tecmobil Der Super-Helicopter Merken Schnell, wenidig und in der Luft! Der Helicopter, ein vielseitig genutztes Transportmittel. Doch wie genau funktioniert ein Helicopter? Wie es in der Luft fliegen kann, das zeigen wir Ihnen hier ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tecmobil