DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik "Ton ist sinnlichste Darstellung der Seele". Der Schriftsteller Wilhelm Heinse im Opernrausch Merken 1780 reist Wilhelm Heinse (1746-1803), Schriftsteller und Verfechter einer angeblich frivolen Genuss-Philosophie, nach Italien, in "das glückselige Land der Sirenen und Grazien". Der begeisterte Kunst- und Musikliebhaber bleibt dort drei Jahre und notiert getreulich seine Kunsterlebnisse. In seinen Tagebüchern und in seinem Roman "Hildegard von Hohenthal" hat er ausführlich seine Musikeindrücke beschrieben. Heinses Aufzeichnungen sind auch ein bedeutendes Zeugnis zur Rezeptionsgeschichte der italienischen Oper und ganz allgemein zur Musikästhetik im 18. Jahrhundert. In Google-Kalender eintragen