ORF 1 04:20 bis 04:45 Show Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben Steam - mit Volldampf für Wissenschaft A 2016 Dampf in allen möglichen Varianten pfeift den Science Busters heute aus den und um die Ohren. Während Werner Gruber ihn als unerlässlichen Helfer in der Küche preist, verflucht der Astronom Florian Freistetter den Dampf. Links und rechts angeordnet von MC Martin Puntigam loben und preisen sie und beantworten folgende Fragen nach Science Busters - Art letztgültig: Was kann man gegen wolkenlosen Himmel unternehmen? Worüber reden Eier in der Dampfsauna? Wie bastelt man Atmosphäre für Zwergplaneten? Mit onstage Rauchbombeneinschulung! Moderation: Martin Puntigam, Florian Freistetter, Werner Gruber Originaltitel: Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben