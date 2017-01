Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Trächtige Kühe auf der Schlachtbank: Kälber sterben qualvoll / Baum fällt auf fahrendes Auto: Lenker muss blechen / Fiese AHV-Fallen: Nach Auslandsaufenthalt weniger Rente / Essiggurken im Test: Nur wenige sind richtig knackig CH 2017 2017-01-24 02:00 Stereo HDTV Merken Trächtige Kühe auf der Schlachtbank: Kälber sterben qualvoll: Rund 15 000 Kühe und Rinder werden jedes Jahr zur Schlachtbank geführt, obschon sie ein kleines Kälbchen im Bauch tragen. Die Kälbchen verenden dabei langsam im Mutterleib. Die Schweizer Fleischindustrie reagiert jetzt mit neuen Massnahmen. "Kassensturz" zeigt, was diese Branchenlösung wert ist. Baum fällt auf fahrendes Auto: Lenker muss blechen: Ein morscher Baum fällt auf ein fahrendes Auto. Wie durch ein Wunder wird dabei niemand verletzt, das Auto aber erleidet Totalschaden. Die Versicherung der zuständigen Gemeinde will nur einen Teil des Schadens übernehmen. Denn: Autofahrerinnen und -fahrer treffe immer eine Mitschuld. "Kassensturz" spricht Klartext. Fiese AHV-Fallen: Nach Auslandsaufenthalt weniger Rente: Es ist eine gemeine Falle: Arbeitet ein Ehepaar einige Jahre im Ausland, gibt es unter Umständen weniger AHV. Doppelt fies: Die Betroffenen erfahren dies erst bei der Pensionierung, und dann ist es zu spät. "Kassensturz" zeigt die grössten AHV-Fallen und sagt, wie man Rentenkürzungen vermeidet. Mit Expertenchat ab 21.30 Uhr Essiggurken im Test: Nur wenige sind richtig knackig: Ob im Winter zum Raclette oder im Sommer zum kalten Plättli: Essiggurken sind eine knackige Beilage. "Kassensturz" hat neun der meistverkauften Produkte aus dem Detailhandel von einer Fachjury testen lassen. Fazit: Den meisten Essiggurken fehlt es an Biss und Geschmack, aber eine Marke überzeugt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ueli Schmezer Originaltitel: Kassensturz