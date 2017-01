TV5 22:33 bis 23:00 Sonstiges Acoustic Merken ''De quoi faire battre mon coeur'' est le titre et le sujet du septième opus de Clarika. À la fois singulier et familier, intime et universel, son album évoque, entre douceur et douleur, le thème de la séparation. Il est prétexte au renouveau : changement de ton, d'ambiances et d'équipe, pour un album plus grave que les précédents, imprégné de cordes venues de Budapest, de guitares tartares et de claviers vintage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: Clarika Originaltitel: Acoustic