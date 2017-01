N24 Doku 22:05 bis 23:05 Dokumentation Mega Croc vs. Superschlange GB 2016 Merken Vor 60 Millionen Jahren beherrschten zwei Raubtiere die urzeitlichen Regenwälder Südamerikas. Mit dreizehn und sechs Metern Länge waren die Würgeschlange Titanoboa und das Süßwasserkrokodil Acherontisuchus guajiraensis wahre Giganten ihrer Zeit. Fossile Funde und die heutigen Nachkommen der beiden Riesen geben Wissenschaftlern Aufschluss über das Jagdverhalten und den Kampf der beiden Konkurrenten um Nahrung und Lebensraum. Wer war am Ende Jäger und wer Gejagter? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mega Crocs vs. Super Snake