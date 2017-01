RTL NITRO 22:05 bis 00:50 Actionfilm Face Off - Im Körper des Feindes USA 1997 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sechs lange Jahre war der FBI-Agent Sean Archer nur von einem besessen. Er wollte den Mörder seines kleinen Sohnes, den notorischen Killer und Terroristen Castor Troy, für immer aus dem Weg räumen. Jetzt ist Archer am Ziel angekommen: Dank eines Spitzels in Troys Organisation und einer Dummheit von Castors Bruder Pollux gelingt es Archer in einem bestialischen Shoot-Down, den kaltblütigen Mörder zu stellen und dingfest zu machen. Doch Castor Troy ist nicht tot. Im Hochsicherheitstrakt eines Krankenhauses liegt er im Koma, was Archers Vorgesetzten auf eine wahnwitzige Idee bringt. Castor ist zwar ausgeschaltet, doch sein jüngster Plan, eine Giftgasbombe irgendwo in L.A. in die Luft zu jagen, läuft noch auf Hochtouren. Um die mörderische Zeitbombe zu stoppen, beschließt Archer, die Identität seines Erzfeindes anzunehmen. In einer geheimen Operation wird Archer mit Hilfe modernster medizinischer Geräte an Stelle seines Gesichtes das von Castor Troy aufgesetzt. Sein gesamter Körper wird kosmetisch derart umgewandelt, dass er nicht mehr von dem Killer zu unterscheiden ist. Mit seinem neuen Outfit lässt sich Archer in das Hochsicherheitsgefängnis von L. A. einweisen, wo er dem dort einsitzenden Bruder von Castor, Pollux Troy, nähere Informationen entlocken will. Doch sein ausgefeilter Plan wird durch das Eingreifen seines ärgsten Feindes zunichte gemacht: Castor erwacht aus dem Koma und zwingt die Ärzte dazu, ihm das Gesicht des FBI-Agenten zu verpassen. Jetzt gibt er sich als Archer aus und übernimmt nicht nur dessen Job beim FBI, sondern schleicht sich auch noch in die Familie des Agenten ein. Der wahre Archer sitzt derweil im Gefängnis, und keiner glaubt ihm seine Geschichte. Archer bleibt nichts anderes übrig, als aus dem als ausbruchssicher geltenden Gefängnis irgendwie herauszukommen. Dank eines glücklichen Zufalls gelingt ihm tatsächlich die Flucht. Da er mittlerweile herausgefunden hat, dass Castor nun unerkannt sein Gesicht trägt, wendet Archer sich an Castors Gefolgsleute, die ihn natürlich für den Top-Terroristen halten. Hier erfährt Archer, dass sein Erzfeind einen Sohn hat, der ungefähr zur gleichen Zeit geboren wurde wie sein von Castor ermordetes Kind. Noch während Archer realisiert, dass Castor neben seiner finsteren Terroristenidentität auch ein liebevoller Familienvater ist, taucht dieser mit einer Armee schwer bewaffneter Beamten im Versteck seiner früheren Freunde auf. Es kommt zu einer blutigen Schießerei, an deren Ende sich die beiden Erzfeinde - beide mit einer Waffe in der Hand gegenüberstehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Travolta (Sean Archer / Castor Troy) Nicolas Cage (Castor Troy / Sean Archer) Joan Allen (Dr. Eve Archer) Gina Gershon (Sasha Hassler) Alessandro Nivola (Pollux Troy) Dominique Swain (Jamie Archer) Nick Cassavetes (Dietrich Hassler) Originaltitel: Face/Off Regie: John Woo Drehbuch: Mike Werb, Mike Colleary Kamera: Oliver Wood Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 16