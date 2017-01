RTL NITRO 20:15 bis 22:05 Krimi Cop Land USA 1997 2017-01-24 00:50 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der gescheiterte Police Officer Freddy Heflin, der eine Karriere im NYPD anstrebte, dann jedoch wegen einseitiger Taubheit nicht aufgenommen wurde, ist nun Sheriff in einem kleinen Nachbarort New Yorks. Dass er den Polizisten NYPD in seiner Autorität unterlegen ist, lassen diese ihn nur allzu gerne spüren. Als Heflin eines Tages auf korrupte Machenschaften der Beamten des NYPD aufmerksam wird, wittert er seine Chance, beruflich aufzusteigen. Währenddessen erhält der NYPD-Beamte Moe Tilden aus der Abteilung für interne Ermittlungen den Auftrag, sein Department auf Korruption zu untersuchen. Schnell stößt er auf einige Unstimmigkeiten, die darauf hinweisen, dass im New Yorker Police Department nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Als er bemerkt, dass sich die kriminellen Vorfälle bis in den Nachbarort Garrison zurückverfolgen lassen, bittet er Sheriff Heflin um Hilfe. Gemeinsam machen sie sich auf die Jagd nach den korrupten Polizisten des NYPD... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Freddy Heflin) Harvey Keitel (Ray Donlan) Ray Liotta (Gary Figgis) Robert De Niro (Moe Tilden) Peter Berg (Joey Randone) Janeane Garofalo (Cindy Betts) Robert Patrick (Jack Rucker) Originaltitel: Cop Land Regie: James Mangold Drehbuch: James Mangold Kamera: Eric Edwards Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12