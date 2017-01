RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Der Gegner des Gelehrten und die Gletscherspalte USA 2016 2017-01-24 02:05 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In der gefrorenen Tundra im nördlichen Alaska wird eine gefrorene Leiche gefunden. Offensichtlich handelt es sich um den seit einigen Jahren verschollenen Forscher Henry Charles, der vor 15 Jahren in diesem Gebiet mit einer Gruppe Wissenschaftler unterwegs war, um dort die Überreste der sogenannten "Frank-Expedition" aufzuspüren. Das Jeffersonian, als renommiertes Institut, wird ausgewählt, um die gefrorenen Überreste zu untersuchen. Den verschollenen Forscher zu identifizieren, fällt dem Team nicht schwer, allerdings reicht auch ein kurzer Blick, um festzustellen, dass der Mann nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen ist, sondern ermordet wurde. Clark ist als Assistent für den Fall eingeteilt, doch leider muss das Team des Jeffersonian auf seine Mitarbeite verzichten. Da Clark damals als Student an der Expedition teilgenommen hat, gehört er zu dem Kreis der Tatverdächtigen. Auch Cam fällt für kurze Zeit aus, da ihre Schwester sie gebeten hat, ihr bei der Vorbereitung für ihre bevorstehende Hochzeit mit Arastoo zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Temperance Brennan) David Boreanaz (Seeley Booth) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Camille Saroyan) T.J. Thyne (Jack Hodgins) John Boyd (James Aubrey) Eugene Byrd (Dr. Clark Edison) Originaltitel: Bones Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Kathy Reichs, Kerry Reichs Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann