Sat.1 03:45 bis 04:45 Dokusoap Auf Streife D 2016 HDTV Merken Eine Frau alarmiert die Beamten: Es befinden sich Einbrecher im Nachbarshaus, denn das Licht brennt und das Fenster ist sperrangelweit geöffnet - und das, obwohl die Mieterin verreist ist! - Auf Streife trauen die Polizisten ihren Augen kaum: An einer roten Baustellenampel steht ein Rasentraktor, auf dem ein Rentner und ein kleines Mädchen sitzen. - In einem Friseursalon ist es zu handfesten Streitigkeiten gekommen, weil der Friseur die Haare einer Braut in spe ruiniert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife