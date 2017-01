Sat.1 20:15 bis 21:15 Krimiserie Einstein Mikrowellen D 2016 HDTV Merken Am Frühstückstisch mit Mikrowellen gekocht zu werden, ist keine schöne Vorstellung. Doch genau das ist einem Heilpraktiker-Guru passiert, dessen Mikrowellenofen manipuliert wurde. Felix hat zunächst seine Lebensgefährtin Birgit Kraft im Verdacht, wird dann aber auf die Ex-Frau Ambrosia aufmerksam. Um zu ermitteln, schleicht er sich in ihre Sekte ein - und muss dafür fast mit dem Leben bezahlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Beck (Felix Winterberg) Annika Ernst (Elena Lange) Rolf Kanies (Stefan Tremmel) Haley Louise Jones (Kirsten Maybach) Nova Meierhenrich (Birgit Kraft) Tina Ruland (Ambrosia) Alexander Schubert (Hertel) Originaltitel: Einstein Regie: Thomas Jahn Drehbuch: Martin Ritzenhoff, Matthias Dinter Kamera: Thomas Jahn Musik: Karim Sebastian Elias Altersempfehlung: ab 12