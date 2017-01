RTS Deux 20:15 bis 20:40 Trickserie Die Simpsons Kiss, Kiss Bang Bangalore USA 2006 Untertitel Merken Pour des raisons économiques, M. Burns décide de délocaliser la centrale nucléaire en Inde ce qui implique de licencier tous les employés, à l'exception d'un seul qui sera chargé de former les nouveaux salariés embauchés sur place. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Nancy Kruse Drehbuch: Kevin Curran Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6