RTL Passion 04:15 bis 04:45 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2017-01-28 Nach dem abrupten Ende des Telefonats sind die Steinkamps hoch besorgt. Dennoch informieren sie nicht die Polizei, weil sie befürchten, dass Maximilian dann noch gefährlicher wird. Doch dieser hat andere Probleme: Er braucht dringend Vanessas medizinische Hilfe. Deniz versucht Maximilian mit einem Überraschungsangriff zu überwältigen. Doch er scheitert und wird selbst zur Geisel. Durch den Angriff ist Maximilians OP-Wunde aber wieder aufgebrochen. Zunehmend geschwächt sitzt er mit seinen Geiseln im Zentrum fest. Ronny kann sein Glück kaum fassen, als Michelle ausgerechnet ihn bittet, für Carmen und Ben eine kleine Verlobungsparty mit allen Freunden zu organisieren. Doch so einfach ist das an diesem Tag gar nicht, weil zunächst alle mit den Folgen der vorübergehenden Schließung des Zentrums befasst sind. Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt