WDR 23:40 bis 01:15 Actionfilm OSS 117 - Er selbst ist sich genug F 2009 Nach den Charakteren von Jean Bruce Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Verführerische Frauen, aufwendige Action, exotische Schauplätze: Die Bond-Parodie "OSS 117 - Er selbst ist sich genug" bietet Unterhaltung vom Feinsten. Die Titelrolle spielt Jean Dujardin, für seine Leistung in "The Artist" mit dem Oscar ausgezeichnet. Er ist zurück: Hubert Bonisseur de La Bath, Deckname OSS 117, Spezialagent des französischen Geheimdienstes - und tollpatschiger als je zuvor. Man schreibt das 1967, die Ära von Flower-Power und freier Liebe hat gerade begonnen. In diesem Umfeld hat es ein sexistischer Macho vom alten Schlag wie OSS 117 nicht mehr so leicht wie früher. Beirren lässt er sich davon allerdings nicht, zumal die Regierung einmal mehr auf seine Talente zählt: Sein neuester Auftrag führt OSS nach Brasilien, wo er einen untergetauchten Altnazi namens von Zimmel aufspüren soll. Dieser besitzt einen Mikrofilm, auf dem sich die Namen hochrangiger französischer Nazi-Kollaborateure befinden. Eine Veröffentlichung würde die französische Regierung in beträchtliche Schwierigkeiten bringen - denn offiziell hat nie ein Franzose mit den Nazis zusammengearbeitet. In Brasilien angekommen, erhält OSS 117 unerwartete Unterstützung von drei Mossad-Agenten, die ebenfalls hinter dem Deutschen her sind, um ihn nach Israel zu schaffen. Vor allem die schöne und clevere Israelin Dolorés weckt das Interesse des Franzosen. Dummerweise tappt er bei der Zusammenarbeit dank seiner aberwitzigen Vorurteile und seines unverbesserlichen Chauvinismus von einem Fettnapf in den nächsten. Damit nicht genug, muss er sich immer wieder gegen die Attacken chinesischer Killer zur Wehr setzen, die sich an ihm rächen wollen. Dennoch gelingt es dem haarsträubend ignoranten Franzosen, von Zimmel im Regenwald aufzuspüren. Erst jetzt bemerkt OSS, dass er in eine Falle gelockt wurde - so leicht aber gibt ein Mann seines Schlages nicht auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Dujardin (OSS 117 Hubert Bonisseur) Louise Monot (Dolorés Koulechov) Rüdiger Vogler (Von Zimmel) Alex Lutz (Heinrich) Reem Kherici (Carlotta) Pierre Bellemare (Lesignac) Ken Samuels (Trumendous) Originaltitel: OSS 117: Rio ne répond plus Regie: Michel Hazanavicius Drehbuch: Jean-François Halin, Michel Hazanavicius Kamera: Guillaume Schiffman Musik: Ludovic Bource Altersempfehlung: ab 12