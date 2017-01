RTL Plus 22:45 bis 23:30 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Franziskas Geheimnis D 1999 Merken Ein seltsamer Todesfall führt die Kommissare Kehler und Bongartz in das neurologische Pflegeheim von Professor Fink. Im Garten des Heims wurde die Leiche der Patientin Franziska Spartmann aufgefunden. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass die Patientin offensichtlich aus einem Fenster der Klinik gestürzt worden ist, also ermordet wurde. Bei der Obduktion stellt sich außerdem heraus, dass Franziska mehrmals sexuell missbraucht wurde. Ist einer der Pfleger oder vielleicht sogar einer der Ärzte des Pflegeheims der Täter? Bei ihren Ermittlungen im Heim fällt Kehler und Bongartz Gerhard Engl auf, ein geistig behinderter Patient. Er macht eine Aussage, die den Fall womöglich aufklären könnte. Doch können die Beamten der Aussage Engls Glauben schenken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Stefan Kehler) Max Gertsch (Ralf Bongartz) Henry Van Lyck (Gerhart Lotze) Brigitte Beyeler (Susanne Clausen) Klaus Schindler (Dr. Duhler) Niki Greb (Schwester Karin) Vladimir Weigl (Gerhard Engl) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: Dirk Regel Drehbuch: Monika Pihsowotzki Musik: Rainer Oleak