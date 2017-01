RTL Plus 20:15 bis 21:05 Krimiserie Balko Die Bürgerwehr D 1995 Stereo Merken Balko und Krapp werden von Colettes Geburtstagsfeier weg in die vornehme Villengegend am Amselweg gerufen: Oberrat Frey wurde in seinem Gartenschuppen erschossen, als er einen Einbrecher überraschte. Einziger Hinweis auf den Mörder ist die Tatwaffe, eine 44er Magnum, ein echtes Sammlerstück. Während der Vernehmungen erfahren die Kommissare, dass die Anwohner eine eigene Bürgerwehr auf die Beine gestellt haben, da sie seit Monaten von einer Einbruchswelle heimgesucht werden und sich von der Polizei im Stich gelassen fühlen. Schröder, der die Bürgerwehr ins Leben gerufen hat, macht den Beamten die Hölle heiß. Auch Nachbar Preisike läuft nachts Streife, erwischt den jungen Türken Fuad Öczal bei einem Einbruch und erschießt ihn in Notwehr. Der Tote hat die Magnum bei sich, mit der Frey erschossen wurde. Außerdem finden sich seine Fingerabdrücke bei allen Amselweg-Brüchen der letzten Zeit. Die Sache scheint klar. Zu klar für Balkos Geschmack. Wie kommt ein Junge wie Fuad zu einer so wertvollen Pistole wie der Magnum, und warum schleppt er sie, nachdem er einen Mann damit erschossen hat, weiter mit sich herum? Fuads Schwester Nahid bestärkt Balko in seinen Zweifeln. Wenigstens eines der Rätsel löst sich wenig später. Familie Schweickert, ebenfalls im Amselweg ansässig, meldet sich aus dem Urlaub zurück. Bei ihnen ist eingebrochen worden. Es fehlt das Prunkstück ihrer Waffensammlung: eine 44er Magnum. Durch den Tipp eines Hehlers gelingt es Balko und Krapp, den jungen Schlüter festzunehmen. Wie sie schnell herausbekommen, war er Fuads Komplize bei den Einbrüchen. Schlüter gesteht alles - bis auf die geklaute Magnum und den Schuss auf Frey. Wie auch immer - der Fall scheint abgeschlossen, und die Bürgerwehr feiert ihren Erfolg. Nur Balko findet nach wie vor keine Ruhe. Seine Freundin Colette hat sich auf die Seite der türkischen Familie Özcal geschlagen und macht in ihrer Radiosendung Stimmung gegen die Polizei und die Selbstjustiz der Amselweg-Bewohner. Das hat einen ernsthaften Streit zwischen ihr und Balko zur Folge. Aber es soll noch dicker kommen: Preisike wird entführt. Wie es aussieht, von Fuads Familie. Eine SOKO-Truppe schaltet sich ein und geht wie ein Elefant im Porzellanladen vor. Vollmer, Krapp und Balko schämen sich bis auf die Knochen für das brutale Vorgehen ihrer Kollegen. Da verschwindet Colette, die Schröder, den Anführer der Bürgerwehr, interviewen wollte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Horst (Balko) Dieter Pfaff (Vollmer) Ludger Pistor (Krapp) Joana Schümer (Colette) Jürgen Elbers (Conny) Volkmar Bendig (Frey) Michael Mendl (Schröder) Originaltitel: Balko Regie: Nico Hoffmann Drehbuch: Leo P. Ard, Michael Illner, Alexander Adolph Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 6