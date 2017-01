sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Leben oder Tod USA 2008 2017-01-24 03:50 16:9 Merken Jack hat einem Mädchen, das vergewaltigt wurde, versprochen, den Täter zu finden. Dieses Versprechen lässt ihn nicht mehr los, und er nimmt den Fall in die eigenen Hände. Doch seine Strategie misslingt, und es endet damit, dass er selbst niedergeschossen wird. Vivian und die anderen Kollegen versuchen fieberhaft, den Schützen zu stellen. Es stellt sich heraus, dass der Vergewaltiger des Mädchens für den Mann arbeitet, den Viv gerade sucht - die Fälle greifen ineinander ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) William Ragsdale (Robert Newton) Originaltitel: Without a Trace Regie: John Polson Drehbuch: Jose Molina, Hank Steinberg, Jan Nash, Greg Walker, David Mongan Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 16