tagesschau24 20:15 bis 21:30 Diskussion Hart aber fair Mensch raus, Wolf rein - wie viel Naturschutz verträgt unser Land? Mensch raus, Wolf rein - wie viel Naturschutz verträgt unser Land? D 2017 Stereo 16:9 Merken Aus Forst wird Urwald, der Wolf kehrt zurück - die Vision mächtiger Naturschützer. Aber ist in so einem Wald noch Platz für Menschen, Raum für Erholung? Und macht es Sinn, dass Großprojekte wackeln, weil eine seltene Fledermaus auftaucht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Gäste: Gäste: Peter Wohlleben (Förster, Buchautor "Das geheime Leben der Bäume"), Barbara Hendricks (SPD, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit), Olaf Tschimpke (Präsident des Naturschutzbund Deutschland NABU), Roland Tichy (Wirtschaftsjou Originaltitel: Hart aber fair