ProSieben 22:15 bis 22:40 Comedyserie The Big Bang Theory Leichtes Fummeln USA 2011 2017-01-24 00:45 16:9 Dolby Digital HDTV Sheldon beklagt sich darüber, dass sich Bernadette, Amy und Penny nur noch über die Kleider für die Hochzeit unterhalten. Als Amy am nächsten Tag in der Mensa mit den Jungs zusammensitzt, muss sie enttäuscht feststellen, dass Bernadette und Penny ohne sie losgezogen sind, um die Brautjungfern-Kleider auszusuchen. Wenig später kommen Sheldon und Leonard zu ihr und finden sie traurig vor ihrer Harfe sitzend. Leonard überlässt es Sheldon, Amy zu trösten ... Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver