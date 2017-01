kabel eins 22:15 bis 23:15 Magazin K1 Magazin Spezial Zurück im "Degott Schleppi": Schafft das Restaurant nach Rosins Einsatz die Wende? D 2017 2017-01-24 02:35 16:9 HDTV Merken "Was Opa begann, Mutter übernahm, werde ich mit frischen Ideen und regionalen Produkten zeitgemäß weiterführen" - so das Versprechen von Wirt Kai Schleppi auf der Homepage seines Restaurants "Degott Schleppi". Doch dem Lokal in Bübingen, südlich von Saarbrücken an der Grenze zu Frankreich, geht es schlecht. Trotz aufwändigem Umbau fehlen die Gäste. Kann Sternekoch Frank Rosin das Restaurant retten? Und: Bratpfannen im Härtetest In Google-Kalender eintragen Moderation: Kathy Weber Originaltitel: K1 Magazin Spezial