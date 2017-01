Sport1+ 03:00 bis 04:45 Fußball Fußball - Sky Bet Championship - 2. Englische Liga Queens Park Rangers - Fulham, 27. Spieltag Merken In der Sky Bet Championship, der zweiten Spielklasse im englischen Fußball, strebt Newcastle United den Aufstieg in die Premier League an. Doch auch andere Teams träumen von einer großen Zukunft. SPORT1+ zeigt die Partie der Queens Park Rangers gegen den FC Fulham. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie