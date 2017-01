RTL II 04:15 bis 05:10 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Klaus (51) weiß nicht mehr weiter: Seitdem seine Frau Gaby 2007 an Krebs gestorben ist, kann er sich von nichts trennen. Das Haus, der Keller und der Dachboden sind mit vielen Erinnerungsstücken vollgestellt. Jeden Tag wird Klaus mit dem schmerzhaften Verlust seiner geliebten Frau konfrontiert. Tochter Samantha (20) kann das nicht mehr mitansehen. Sie weiß, dass ihr Vater endlich eine Veränderung braucht. Leider nicht das einzige Problem: Denn Klaus ist gesundheitlich sehr angeschlagen und kann nicht mehr arbeiten. Die Familie hat noch nicht einmal Geld für Heizöl. Zusammen mit ihrem Freund Nils (25) hat Samantha sich nun dazu entschlossen, Hilfe zu suchen. Und der RTL II-Trödeltrupp ist bei der Familie genau richtig. RTL II-Verkaufsexperte Otto Schulte hilft Klaus dabei, seine Schätze zu versilbern. Doch leider jagt eine Panne die nächste. Erst springt Klaus geliebtes Motorrad nicht an, dann platzt auch noch der geplante Verkauf. Der RTL II-Trödelprofi lässt den Kopf nicht hängen und sucht nach weiteren Interessenten. Denn Otto weiß genau, dass die Familie jeden Euro braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller