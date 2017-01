RTL II 20:15 bis 22:20 Reportage Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos D 2016 16:9 HDTV Merken Bei "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" prallen zwei Gegensätze aufeinander. Auf der einen Seite zwei Frauen, Nicole und Christina, mit einem extremen Putz- und Ordnungszwang. Mehrere Stunden Putzen am Tag ist für sie normal. Ihre Küche wird aus Angst vor Keimen erst gar nicht benutzt, eine Flasche Glasreiniger reicht höchstens ein bis zwei Tage. Kinder und Ehemänner müssen sich Plastiküberzieher über die Füße stülpen, wenn sie die Wohnung betreten. Die zwei Putzteufel stellen sich der größten Herausforderung ihres Lebens - um zu helfen, aber auch um Hilfe zu bekommen. Auf der anderen Seite die Wohnungen von Wolfgang und Rebecca. Hier stapeln sich Müll und Gerümpel bis unter die Decke. Geschirr, Spülen oder Badarmaturen haben schon seit Jahren kein Putzwasser mehr gesehen. Es herrscht das absolute Chaos. Wolfgang hortet Unmengen an ausrangiertem Hausrat. Durch den Verkauf des Trödels versucht er, seine Haushaltskasse aufzubessern. Lebensgefährtin Ewa kann die Unordnung und den Dreck nicht mehr ertragen und droht mit Trennung. Die sechsfache Mutter Rebecca leidet an einem Burn-Out. Sie kann weder ihren Alltag bestreiten, noch sich zu Hausarbeiten aufraffen. Je ein Putzteufel wird einen der Messies vier Tage lang in seiner Wohnung besuchen und ihm helfen, Chaos und Unordnung in den Griff zu kriegen. Doch nicht nur der Messie soll sich ändern. Nach unserem Experiment werden auch die Putzteufel einsehen, wie übertrieben und krankhaft ihr Verhalten bisher war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos