Pro7 MAXX 04:05 bis 04:45 SciFi-Serie Earth: Final Conflict Die Epidemie USA 1998 An der Taelon-Sonde wird ein mysteriöser, für Menschen und Taelons absolut tödlicher Virus entdeckt. Er verbreitet sich rasend schnell und befällt zuletzt sogar Boone, Da'an und Zo'or. Dr. Belman kann einen Impfstoff dagegen entwickeln. Doors entdeckt in seinem Labor, dass man den Virus so manipulieren kann, dass er für die Menschen zwar unschädlich, für die Taelons jedoch tödlich ist ... Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kilner (William Boone) Lisa Howard (Lili Marquette) Von Flores (Ronald Sandoval) Leni Parker (Da'an) Anita La Selva (Zo'or) Richard Chevolleau (Marcus "Augur" Deveraux) David Hemblen (Jonathan Doors) Originaltitel: Earth: Final Conflict Regie: Milan Cheylov Drehbuch: Eugene W. Roddenberry, Paul Gertz, Julie C. Beers Kamera: Michael McMurray Musik: Micky Erbe, Maribeth Solomon Altersempfehlung: ab 12