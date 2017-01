Pro7 MAXX 22:05 bis 23:45 Actionfilm Battle of the Damned USA, SIN 2013 2017-01-24 01:25 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Packende Action mit Dolph Lundgren: In einem Testlabor wird nach einem fehlgeschlagenen Experiment ein Virus freigesetzt, das sich rasant ausbreitet. Viele der Infizierten sterben oder mutieren zu zombieähnlichen Wesen. Der Söldner Max hat überlebt und sich in einem Gebäude in der militärisch abgeriegelten Stadt verschanzt. Schließlich erhält er den Auftrag, Jude, die Tochter eines reichen Industriellen, aus der Stadt zu bringen. Es beginnt ein Kampf um Leben und Tod ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dolph Lundgren (Max Gatling) Melanie Zanetti (Jude) Matt Doran (Reese) David Field (Duke) Jen Kuo Sung (Elvis) Lydia Look (Lynn) Oda Maria (Anna) Originaltitel: Battle of the Damned Regie: Christopher Hatton Drehbuch: Christopher Hatton Kamera: Roger Chingirian Musik: Joe Ng, Ting Si Hao Altersempfehlung: ab 16