ONE 22:00 bis 22:45 Serien Cucumber GB 2014 2017-01-24 01:35 Merken Henry beginnt sein neues Leben, aber Freddie geht in Abwehrstellung - werden sie jemals Freunde werden, geschweige denn mehr? Lance versucht, herauszufinden, wohin Henry verschwunden ist, und bittet dabei Cleo um Hilfe. Aber nur Cliff ist verschlagen genug, die Wahrheit ans Licht zu bringen und als Henrys Arbeitsstätte zum Schlachtfeld wird, schaukeln sich die Dinge weiter hoch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Franklin (Henry Best) Jan Uddin (Saul) Cyril Nri (Lance Sullivan) Jamie Zubairi (Max) Andy Burk (Steve) Christian Dixon (Jules) Con O'Neill (Cliff Costello) Originaltitel: Cucumber Regie: David Evans Drehbuch: Russell T. Davies Kamera: Jake Polonsky Musik: Murray Gold