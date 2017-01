Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und Olli muss die traute Beimer-Wohnung wieder verlassen. Er kann bei seinem Kumpel Murat wohnen. Wenigstens konnte sich Olli mit Klaus über die Differenzen der Vergangenheit aussprechen. Klaus' Freundin Nina kann nach wie vor nicht begreifen, wie Klaus in die Neonaziszene geraten konnte. Wichtige Mission für Hajo: Fausto kommt heute in die Stadt und Hajo will ihn wegen des brutalen Überfalls auf Berta zur Rechenschaft ziehen. Auch Isolde hat mit ihrem Ex-Koch noch ein Hühnchen zu rupfen und bezieht mit Hajo Posten vor Faustos Wohnung. In Google-Kalender eintragen