kabel1 classics 22:10 bis 23:40 Thriller Thursday - Ein mörderischer Tag USA 1998 16:9 HDTV Merken Ein Architekt aus L.A. wird eines Tages von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt. Hätte er nur seinem früheren Partner keine Zuflucht gewährt - denn jetzt pflastern Leichen seinen Weg. Casey Wells führt ein glückliches Leben mit seiner Frau Christine. Doch dann steht sein alter Freund Nick vor der Tür und leiht sich sein Auto. Nick lässt einen Koffer im Wohnzimmer zurück, den der misstrauische Casey aufbricht. Casey (Thomas Jane) findet größere Mengen Heroin, die er schließlich in der Toilette entsorgt. Kurze Zeit später klingelt ein Pizzalieferant, doch die Pizza ist nur ein Vorwand. Hinter der Verkleidung steckt ein professioneller Killer namens Ice (Glenn Plummer), der im Auftrag seines Chefs wissen will, wo die Drogen abgeblieben sind. Casey kann schließlich den Spieß umdrehen und Ice überwältigen. Doch das Chaos will scheinbar kein Ende finden, denn in rascher Reihenfolge stehen eine Menge merkwürdiger Gestalten vor der Tür, die alle mehr oder weniger in Casey Wells' Leben involviert sind oder waren: Dr. Jarvis (Michael Jeter) will die Adoptionstauglichkeit Caseys und seiner Frau Christine (Paula Marshall) prüfen, weil diese einen Antrag gestellt haben, und Dallas (Paulina Porizkova) war einmal Caseys' Geliebte. Dallas' Erzählungen graulen Dr. Jarvis aus dem Haus, doch als Dallas Casey zum Sex zwingen will, wird sie von Billy Hill (James LeGros) erschossen. Hill verlangt nun ebenfalls die Herausgabe der Drogen, doch eine in der Nachbarschaft stattfindende Polizeirazzia lenkt den Killer ab, sodass Casey ihn schließlich überwältigen und in die Garage zu Ice packen kann. Aber seine Probleme sind damit noch nicht gelöst, denn der korrupte Polizist Kasarov (Mickey Rourke) präsentiert Wells den abgetrennten Kopf von Nick (Aaron Eckhart). Angeblich schuldete Nick Kasarov eine Menge Geld. Wells findet die Banknoten, und es ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten. "Thursday - Ein mörderischer Tag" ist eine prominent besetzte, abgefahrene Krimi-Geschichte im Tarantino-Stil. "Ich wollte das ganze Genre des Gangsterfilms und der Krimikomödie auf den Kopf stellen", sagt Autor und Regisseur Skip Woods über den Film. "Ich denke, die Geschichte ist eine Komödie, Moralfabel und Liebesgeschichte - alles auf einmal." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Casey) Aaron Eckhart (Nick) Mickey Rourke (Kasarov) Paulina Porizkova (Dallas) James Le Gros (Billy Hill) Paula Marshall (Christine) Michael Jeter (Dr. Jarvis) Originaltitel: Thursday Regie: Skip Woods Drehbuch: Skip Woods Kamera: Denis Lenoir Musik: Luna Altersempfehlung: ab 18