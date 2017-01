Servus TV 20:15 bis 22:05 Komödie Happy Metal - All we need is Love! F 2013 2017-01-24 00:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit wenig Erfolg tingelt die Black-Metal-Gruppe "Dead MaKabés" von Auftritt zu Auftritt. Nur Bandleader Alex glaubt noch an den Durchbruch. Bald findet das renommierte "Hellfest"-Festival statt. Für Alex die Gelegenheit, die "Dead MaKabés" berühmt zu machen. Doch auf ihrer Fahrt zum Festival reiht sich ein Unglück ans andere, angefangen vom mitverschuldeten Tod eines Clubbesitzers bis zur folgenschweren Verwechslung mit einer Hippie-Band. Und die Zeit bis zum "Hellfest" wird immer knapper. Die französische Komödie "Happy Metal All We Need Is Love!" steckt voller witziger Slapstick-Momente und überraschender Wendungen, ist aber auch ein Film mit ernstem Unterton über wahre Freundschaft und das harte Musikgeschäft. Regisseur Martin Le Gall hat die Hauptrolle mit dem französischen Pop- und Rockmusiker Julien Doré ideal besetzt, der dem Streifen die nötige (wenn auch augenzwinkernde) Authentizität verleiht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julien Doré (Alex) Grégory Gadebois (JP) Jonathan Cohen (Pascal) Yacine Belhousse (Erik) Audrey Fleurot (Martine Georges) Délia Espinat-Dief (Julia) Christophe Kourotchkine (Riquenbaquet) Originaltitel: Pop Redemption Regie: Martin Le Gall Drehbuch: Mark Eacersall, Martin Le Gall Kamera: Frédéric Nony Musik: Franck Lebon Altersempfehlung: ab 12