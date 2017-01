Tele 5 20:15 bis 22:10 Komödie Dan - Mitten im Leben USA 2007 2017-01-27 03:10 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seit vier Jahren ist der Zeitungskolumnist Dan Burns (Steve Carell) verwitwet und konzentriert sich ganz auf den Job und seine drei jungen Töchter. Der verunsicherte Vater setzt auf strikt übervorsichtige Erziehung, was die Teenager gegen ihn aufbringt. Als ein Familientreff bei den Großeltern ansteht, lernt er im örtlichen Buchladen die Traumfrau Marie (Juliette Binoche) kennen. Pech gehabt: Kurze Zeit später stellt sie ihm sein Bruder Mitch (Dane Cook) als seine Freundin vor.

"About a Boy"-Drehbuchautor Peter Hedges legt vier Jahre nach seinem bemerkenswerten Debüt "Ein Tag mit April Burns" eine warmherzige Familienkomödie nach. Steve Carell ("Jungfrau (40), männlich, sucht ...) bestreitet den liebevoll-witzigen Fettnäpfchen-Parcours. Schauspieler: Steve Carell (Dan) Juliette Binoche (Marie) Dane Cook (Mitch) John Mahoney (Poppy) Emily Blunt (Ruthie Draper) Dianne Wiest (Nana) Amy Ryan (Eileen) Originaltitel: Dan in Real Life Regie: Peter Hedges Drehbuch: Pierce Gardner, Peter Hedges Kamera: Lawrence Sher Musik: Sondre Lerche