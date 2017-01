SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Krimiserie Quincy Tödliche Fluten USA 1981 16:9 Merken Quincy wird zum Absturzort eines Flugzeuges gerufen. Die verunglückten Passagiere treiben im Wasser, doch es fehlen Rettungsboote, und so kommen 97 Menschen ums Leben. Quincy steht dem Ganzen fassungslos gegenüber und beginnt einen Feldzug gegen die Fluggesellschaften zu führen - für bessere Sicherheitsmaßnahmen. Doch so leicht lassen sich die Großen nicht einschüchtern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Garry Walberg (Frank Monahan) Joseph Roman (Sgt. Brill) Katherine Justice (Holly Mahoney) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Michael Braverman Kamera: H. John Penner Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6