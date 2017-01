Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Wunderwelt Erde Madagaskar NZ, USA, F, J 2010 2017-01-24 00:45 Merken Von Australien bis Madagaskar, von Brasilien bis Neuseeland: Rund um den Erdball haben sich über Jahrmillionen bemerkenswerte Tierarten entwickelt, die ihresgleichen suchen. Doch warum kommen einzelne Arten nur an ganz bestimmten Orten vor? Welche Rolle spielen geographische Isolation, Klima oder Fressfeinde bei der Entwicklung des Lebens? Lemuren, die sich in luftiger Höhe durch den tropischen Dschungel schwingen, findet man nur auf Madagaskar. 90 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten, die auf Madagaskar vorkommen, sind nur hier zu finden und nirgendwo sonst auf der Erde. Die wohl bekannteste Tiergruppe sind die Lemuren, früher auch Halbaffen genannt. Sie leben auf Bäumen und sind Allesfresser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mutant Planet