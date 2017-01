RBB 03:55 bis 04:25 Ratgeber rbb Gartenzeit Die rbb Gartenzeit meldet sich von der Grünen Woche / Aloe Vera als Zimmerpflanze / Der richtige Obstbaumschnitt / IGA im Winter D 2017 2017-01-28 10:00 HDTV Merken Die rbb Gartenzeit meldet sich von der Grünen Woche: Ulrike Finck wird sich dabei ausführlich der Blumenhalle widmen, die in diesem Jahr unter dem Motto "Das Paradies ist überall" steht. Zum 500. Jubiläum der Reformation setzt die Blumenhalle Martin Luthers berühmtes Zitat in ein gartenarchitektonisches Gesamtkunstwerk um. Aloe Vera als Zimmerpflanze: Eigentlich stammt die Aloe vera ?barbadensis' aus Südafrika. Sie gehört zu den Sukkulenten, ihre prallen Blätter speichern Wasser. Deshalb gedeiht sie auch besonders gut in trockenem und auch kalkhaltigem Boden. Als Zimmerpflanze hat Aloe Vera inzwischen auch unsere Fensterbänke erobert. Der richtige Obstbaumschnitt: Der richtige Schnitt wirkt für Obstbäume wie eine Verjüngungskur: Er formt das Astwerk, lenkt die Saftströme und fördert Blütenreichtum sowie den Ernteertrag. Apfelbäume können von Januar bis März geschnitten werden, Birnen- und Pflaumenbäume möglichst erst ab März. Wer ein paar grundlegende Hinweise beachtet, kann mit einer reichen Ernte rechnen. IGA im Winter: Vom 13. April bis zum 15. Oktober wird die Internationale Gartenschau in Berlin stattfinden. Die rbb Gartenzeit hat die Aufbauarbeiten der IGA von Anfang an begleitet. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der IGA, Christoph Schmidt, unternehmen wir jetzt einen Rundgang über das Gelände - 3 Monate vor Eröffnung und stellen den aktuellen Stand der Bauarbeiten und Entwicklungen vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ulrike Finck Originaltitel: rbb Gartenzeit

