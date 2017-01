ZDF neo 21:45 bis 23:10 Krimi Dresden Mord Nachtgestalten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In ihrem zweiten gemeinsamen Fall untersuchen die Dresdner Hauptkommissarin Bärbel Wallenstein und ihre Tochter Kim den rätselhaften Mord an dem rumänischen Restaurantbesitzer Marius Goian. Bei ihren Ermittlungen finden sie heraus, dass Goian bereits zum zweiten Mal gestorben ist. Aber wie konnte das passieren? Das ungleiche Mutter-Tochter-Gespann gerät in einen Sumpf aus Erpressung, Lügen und Doppelmoral hinter ehrbaren Dresdner Fassaden. Seinen "ersten Tod" starb Goian zwei Jahre zuvor unter dem Namen Selin, als er für den Rotlicht-Boss Aleksej Petrov in Frankfurt/Oder gearbeitet hatte. Als Informant wollte er damals gegen Petrov aussagen, doch dann ist er plötzlich spurlos verschwunden. Mittlerweile kontrolliert Petrov das Dresdner Milieu. Hat er seinem ehemaligen Angestellten geholfen, unterzutauchen oder ihn endgültig zum Schweigen gebracht? Welche Rolle spielt dabei der junge Stricher Roman, der sich seit der Mordnacht auf der Flucht befindet, und inwiefern ist seine Freundin Jessica, die aus ihrer bürgerlichen Familie ausbrechen will, involviert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Kling (Bärbel Wallenstein) Lisa Tomaschewsky (Kim Tilly) Tobias Oertel (Fabian Wiedlitz) Steffen Münster (Uwe Albert) Christian Erdmann (Rechtsmediziner Raiko) Axel Schreiber (Hansen) Rick Okon (Dennis Reuter) Originaltitel: Dresden Mord Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Matthias Klaschka Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Steffan Kaltschmid, Fabian Römer