Eine Frau wird tot am Rheinufer gefunden. Die Zusammenhänge mit alten Fällen veranlassen LKA-Dezernatsleiter Mattheissen, Helen Dorn als leitende Ermittlerin in sein Team zurückzuholen. Um den Mord aufzuklären, müssen die alten Fälle neu aufgerollt werden. Helen Dorn und ihr Kollege Gregor Georgi führen scharfe Verhöre, stoßen auf alte und neue Verdächtige und auf Geheimnisse im eigenen Kollegenkreis. Indizien am Tatort weisen auf eine zurückliegende Mordserie hin, die sich vor vier Jahren quer durch Nordrhein-Westfalen zog. Drei junge Frauen wurden nach dem immer gleichen Tatmuster ermordet. Die Ermittlungen des LKA Düsseldorf endeten seinerzeit mit der rechtskräftigen Verurteilung des ehemaligen Lehrers Michael Cornelius, der seitdem seine Haftstrafe verbüßt. Auf Anweisung des Dezernatsleiters werden Helen Dorn und Kriminalhauptkommissar Gregor Georgi unfreiwillig zu Partnern, mit Helen in der Rolle der Vorgesetzten. Was der überlegenen Ermittlerin, für die Hierarchien uninteressant sind, egal ist, macht es für Georgi umso schwieriger: Eben noch im Glauben, federführend einen Fall zu übernehmen, sieht er sich urplötzlich mit einer neuen Vorgesetzten konfrontiert, an der er sich in der folgenden Zeit abarbeiten wird. Während der schwierigen Ermittlungen entdeckt Helen Dorn zusehends die überraschenden Seiten an Gregor Georgi, der wiederum Stück für Stück Helen Dorns Hintergrundgeschichte entschlüsselt, als er den Fragen nach ihrer Vergangenheit nachgeht. Schauspieler: Anna Loos (Helen Dorn) Matthias Matschke (Gregor Georgi) Stephan Bissmeier (Falk Mattheissen) Ernst Stötzner (Richard Dorn) Jörg Schüttauf (André Kuppka) Harald Schrott (Michael Cornelius) Alexander Hörbe (Raimund Geiger) Originaltitel: Helen Dorn Regie: Matti Geschonneck Drehbuch: Magnus Vattrodt Kamera: Theo Bierkens Musik: Ludwig Eckmann, Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 12