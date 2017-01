ZDF 04:10 bis 04:55 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 72 Ein Bombengeschäft A, D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Bei einem Briefbomben-Attentat in seiner Kitzbüheler Büro-Außenstelle wird der Münchner Wirtschaftsanwalt Dr. Martin Ross lebensgefährlich verletzt. Die SOKO ermittelt. Ross hatte nicht nur seinem ägyptischen Geschäftspartner Hassan Aziz, sondern auch dem deutschen Manager-Coach Markus Hegele und dessen Frau Häuser verkauft. Die dürfen laut Gesetz nur bewohnt werden, wenn man selbst Bauer ist und/oder Landwirtschaft weiterhin betreibt. Über diese Bedingungen hatte Ross die Käufer jedoch nicht ausreichend und korrekt informiert. Der Stuttgarter Elektroingenieur Johannes Drosche, Opfer eines Immobilienbetrugs in der DDR, bei dem Anwalt Ross eine der zentralen Figuren war, hält sich ebenfalls seit kurzer Zeit in Kitzbühel auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Christine Klein (Dr. Haller) Urs Remond (Martin Ross) Ferry Oellinger (Kroisleitner) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Fabian Eder Drehbuch: Hermann Schmid Kamera: Fabian Eder Musik: Martin Grassl