Dokumentation Tödliche Schönheit Rasende Wut USA 2014 Irene Garza aus McAllen, Texas, ist eine echte Traumfrau: wunderschön, stets gut gelaunt, anmutig und intelligent. Obwohl die 21-Jährige an der Seite eines reichen Gatten sicher ein bequemes Leben führen könnte, kehrt sie nach dem College in ihre Heimatstadt zurück und arbeitet als Lehrerin. Irene ist Katholikin, tiefreligiös und macht Werbung für ihre Kirche. Junge Männer kommen in Scharen zum Gottesdienst, nur um ihr nahe zu sein. Aber nicht alle haben ehrenwerte Absichten. Als sie den Titel der "Miss Texas" gewinnt, ist sie überglücklich. Doch bald darauf verschwindet die junge Frau spurlos, bis einer ihrer Schuhe ausserhalb der Stadt gefunden wird. Originaltitel: Beauty Queen Murders