SAT.1 Emotions 04:10 bis 04:50 Krimiserie Those Who Kill Menschen und Uhren USA 2014 2017-01-29 16:9 HDTV Thomas' Täterprofil hilft Catherine dabei, ihre verbissenen Ermittlungen voranzutreiben. Aber sie kommt dennoch nicht so schnell voran, wie sie möchte. Gleichzeitig lässt sie die Vergangenheit nicht los und sie versucht, mehr über ihren Stiefvater herauszufinden. Thomas und John arbeiten unterdessen an neuen Methoden, um Zugang zur Gedankenwelt von Mördern zu bekommen. Schauspieler: Chloë Sevigny (Catherine Jensen) James D'Arcy (Thomas Schaeffer) James Morrison (Frank Bisgaard) Bruce Davison (Howard Burgess) Omid Abtahi (Jerry Molbeck) Kerry O'Malley (Mia Vogel) Anne Dudek (Benedicte Schaeffer) Originaltitel: Those Who Kill Regie: Charlotte Sieling Drehbuch: Glen Morgan, Elsebeth Egholm, Stefan Jaworski Musik: Johnny Jewel Altersempfehlung: ab 16