SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:00 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Seelenwanderung USA 2016 2017-01-24 00:35 16:9 HDTV Merken Die Familie Wagner ist auf Haiti, um den kleinen Samuel zu adoptieren. Doch dann wird mitten in der Nacht ihre vierjährige Tochter Abby im Schlaf aus dem Hotelzimmer entführt. Zunächst gehen Jack und sein Team von professionellen Kinderhändlern als Täter aus, doch dann lassen die Indizien auf etwas anderes schließen: Offenbar hat eine Frau, die unter massivem emotionalem Stress leidet, Abby entführt - und sie will das Kind einem alten haitianischen Ritual unterziehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Ron Melendez (Owen Wagner) Laura Allen (Emily Wagner) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Félix Enríquez Alcalá Drehbuch: Erica Messer Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini Altersempfehlung: ab 12