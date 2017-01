Disney Channel 20:15 bis 22:45 Abenteuerfilm Hidalgo - 3.000 Meilen zum Ruhm USA, M 2004 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der berühmte amerikanische Reiter Frank T. Hopkins erhält im Jahr 1890 die Einladung an einem 3000 Meilen-Rennen durch die arabische Wüste teilzunehmen. Endlich können er und sein legendärer Mustang Hidalgo sich mit den besten Beduinen-Reitern und edelsten Araber-Pferden messen. Doch was erst wie ein sportlicher Härtetest aussieht, wird für Hopkins bald zu einem Kampf ums Überleben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viggo Mortensen (Frank Hopkins) Zuleikha Robinson (Jazira) Omar Sharif (Sheikh Riyadh) Louise Lombard (Lady Anne Davenport) Adam Alexi-Malle (Aziz) Saïd Taghmaoui (Prinz Bin Al Reeh) Silas Carson (Katib) Originaltitel: Hidalgo Regie: Joe Johnston Drehbuch: John Fusco Kamera: Shelly Johnson Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12