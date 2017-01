TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Actionserie Arrow Demaskiert USA 2013 16:9 Merken Oliver und Diggle bringen in Erfahrung, dass Deadshot immer noch am Leben ist - und sein nächstes Ziel Malcolm sein soll. Der Geschäftsmann hat seinen Sohn Tommy auf eine Abendveranstaltung eingeladen, auf der er mit einem Preis geehrt werden soll. Als Tommy ablehnt, versucht Oliver, ihm bewusst zu machen, dass er die Zeit mit seinem Vater besser so gut wie möglich nutzen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Colin Donnell (Tommy Merlyn) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Det. Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Glen Winter Drehbuch: Geoff Johns, Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg Kamera: Russell Lee Fine Musik: Jon Ehrlich