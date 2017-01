Worf (Michael Dorn) kommt nach dem Urlaub auf die Enterprise zurück und erlebt dort wunderliche Dinge. So steht trotz seines Sieges bei einer Sportveranstaltung auf dem Pokal "Neunter Platz". Deanna (Marina Sirtis) beharrt darauf, mit ihm verheiratet zu sein, und Geordi (LeVar Burton) ist tot. Schließlich ist Worf so verwirrt, dass Data (Brent Spiner) den Dingen auf den Grund geht. In Google-Kalender eintragen