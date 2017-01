Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Das Geheimnis der Monde USA 2009 Stereo 16:9 Merken Die Separatisten verfolgen ein Komplott, bei dem an allen wichtigen Orten der Republik Bomben explodieren sollen, um damit das tödliche blaue Schattenvirus zu verbreiten. Obi-Wan und Anakin gelingt es, den Mann zu identifizieren und gefangen zu nehmen, der hinter dem mörderischen Plan steckt: Dr. Nuvo Vindi. Nun müssen sie noch ein Gegenmittel gegen das lebensbedrohliche Virus finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Jesse Yeh, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Drew Z. Greenberg Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12