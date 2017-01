Das Erste 00:35 bis 01:58 Komödie Mein fast perfekter Valentinstag USA 2009 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wenn es um Männer geht, ist Genevieve Gernier (Nia Vardalos) gnadenlos. Egal wie gut ihr ein Kerl gefällt, macht sie nach genau fünf Treffen mit ihm Schluss. Auf diese Weise will sie sich vor Enttäuschungen und Herzschmerz schützen - zu tief sitzt das Trauma, nachdem ihr Vater einst von einem Tag auf den anderen die Familie verließ. In Brooklyn führt die selbstbewusste junge Frau einen kleinen Blumenladen, der vor allem am Valentinstag zum Anlaufpunkt fast aller Männer der Gegend wird. Bei ihren Angestellten, den Stammkunden und sämtlichen Nachbarn ist sie wegen ihres sonnigen Temperaments beliebt. Jeder würde ihr wünschen, dass sie endlich einen Mann findet, dem sie nicht nach einer Handvoll Dates Lebewohl sagt. Als der sympathische, leicht linkische Greg (John Corbett) ein paar Häuser weiter eine Tapas-Bar eröffnet, funkt es sofort zwischen den beiden. Für Genevieve beginnt damit einmal mehr ihr übliches Spiel. Sie lässt sich von Greg nach allen Regeln der Kunst umwerben, gibt ihm aber unmissverständlich zu verstehen, dass nach fünf Verabredungen alles vorbei sein wird. Umso überraschter ist sie, als er nach dem Ablauf dieser Frist und zwei romantischen Liebesnächten nichts mehr von sich hören lässt: Normalerweise nämlich versuchen Genevieves Liebhaber, sie zu einer längeren Beziehung zu bewegen - und in Gregs Fall hätte sie sich das sogar gefallen lassen. Aber auch er wurde von der Liebe enttäuscht und wagt es nicht, seine Gefühle zu zeigen. So gehen die beiden einander aus dem Weg, obwohl sie am liebsten ganz nah zusammen wären. Erst allmählich erkennen sie, dass man manchmal über seinen eigenen Schatten springen muss, um den Weg zum Glück zu finden. Durch den preisgekrönten Überraschungshit "My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf Griechisch" wurden Nia Vardalos und John Corbett zu einem der großen Kinotraumpaare. In der romantischen Komödie "Mein fast perfekter Valentinstag" stehen sie erneut gemeinsam vor In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nia Vardalos (Genevieve Gernier) John Corbett (Greg Gatlin) Amir Arison (Bob) Rachel Dratch (Kathy Jeemy) Judah Friedlander (Dan O'Finn) Stephen Guarino (Bill) Zoe Kazan (Tammy Greenwood) Originaltitel: I Hate Valentine's Day Regie: Nia Vardalos Drehbuch: Nia Vardalos Kamera: Brian Przypek Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 6