Chlodwig Pullmann ist Steuerprüfer und verstrickt in tausend kleine Geschäfte und Tricks - mit Wissen von Bürgermeister Karsten Leimer, der noch viel mehr Dreck am Stecken hat. Pullmanns Frau Jenny dagegen kämpft in einer Bürgerinitiative gegen Korruption und darf von den Abwegen ihres Mannes natürlich nichts wissen. Als Pullmann einen neuen Vorgesetzten bekommt, der ihm genau auf die Finger guckt, wird es eng - und um seine Ehe nicht zu gefährden, beschließt er, ehrlich zu werden. Die Frage ist nur, ob ihm das auch gelingt.