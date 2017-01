Das Erste 20:15 bis 21:00 Comedyserie Frau Temme sucht das Glück Folge: 1 Alles Gute kommt von oben D 2016 2017-01-27 20:15 Stereo Untertitel HDTV Neu Neue Staffel Merken Das Erste und der Dienstagabend, das ist eigentlich eine Bank – gute Quoten garantiert. "Um Himmels Willen", "Tierärztin Dr. Mertens", "Die Kanzlei": Millionen wollen das sehen. Und jetzt kommt Frau Temme. Volles Risiko.



Es geht um eine Versicherung. Nicht Hausrat, Haftpflicht oder Kfz, sondern – Risiko. "Die Rheinische" braucht nämlich Geld und versichert daher alles. Motto: "No Limit". Wenn sich also Hähnchenfabrikant Färber dagegen versichern will, von einem gefrorenen Hähnchen erschlagen zu werden, bittesehr. Oder wenn eine junge Frau kurz vor der Hochzeit die Treue ihres noch nicht Angetrauten versichern lassen will, warum nicht? No Risk, no Fun. Oder?



Hanebüchene Geschichte



Bei der Besetzung der neuen ARD-Hauptattraktion wollte man allerdings auf Nummer sicher gehen. Die aus der Kultserie "Mord mit Aussicht" bekannte Meike Droste spielt die Risikoanalystin Carla Temme. Martin Brambach, schauspielerische Allzweckwaffe, ihren neurotischen Chef. Eigentlich kann da nichts schiefgehen. Geht es aber.



Zumindest im ersten Fall, in dem der erwähnte Hähnchenfabrikant um Versicherungsschutz bittet. Schließlich seien alle in seiner Familie bei der Arbeit ums Leben gekommen, und da er als Hähnchenfabrikant freifliegender Tiefkühlkost ausgesetzt ist ...



Das klingt albern und ist es auch. Um aus der Geschichte irgendwie herauszukommen, bietet die Serie ernsthaft gleich zwei Lösungen an: 1. Der Mann ist adoptiert, hat also keinen Familienfluch zu fürchten. 2. Als er tatsächlich von gefrorenem Geflügel erschlagen wird, handelt es sich um eine Pute, kein Hähnchen. Ergo: kein Versicherungsfall.



Die Versicherungs-Dramedy



Eine solch, mit Verlaub, bescheuerte Geschichte kann auch das gute schauspielende Personal und der gelegentlich aufkeimende Wortwitz nicht wirklich retten. Hinzu kommt, dass jeder Protagonist mit einer dramatischen Geschichte ausgestattet (und überfrachtet) wurde: Carla etwa betrauert immer noch ihren einst spurlos verschwundenen Gatten. Chef Mühlens ist spielsüchtig und verschuldet, Kollege Balsen leidet unter seiner Knastvergangenheit. All das wird nur angedeutet, nicht auserzählt. Aber ein bisschen Drama ist man dem Genre der "Dramedy" schließlich schuldig.



Hat die Serie also alles riskiert und alles verloren? Nicht ganz. Wenn etwa ein alter Freund des Chefs seine Zigarren versichert und die Summe dann wegen Vernichtung der Ware durch Feuer einfordert, wird der Versicherungswahnsinn wunderbar ad absurdum geführt. Dann lohnt es sich doch, volles Risiko zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meike Droste (Carla Temme) Martin Brambach (Hans-Peter Mühlens) Ronald Kukulies (Horst Ballsen) Sebastian Schwarz (Frank Weber) Anna Blomeier (Hannah Temme) Richard Ulfsäter (Mikael Svensson) Christine Sommer (Gabriele) Originaltitel: Frau Temme sucht das Glück Regie: Fabian Möhrke Drehbuch: Dietmar Jacobs Kamera: Bernhard Keller Musik: Siggi Müller, Jörg Magnus Pfeil