Im Mittelpunkt der Episode stehen die Schlachten von Arras und Passchendaele im Jahr 1917. Nach einem kalten Winter griffen die Briten die Deutschen im April 1917 im französischen Arras an. Es folgte eine Schlacht, die mit dem traurigen Rekord der höchsten täglichen Todesrate dieses Krieges in die Geschichtsbücher einging. Gleichzeitig tobte am Himmel zwischen britischen und deutschen Fliegern der Kampf um die Lufthoheit. Im Sommer rückten die Alliierten dann unter größten Verlusten bis in die westflandrische Ortschaft Passchendaele vor. Unzählige Soldaten beider Seiten starben damals im Schlamm. Originaltitel: Last Voices of the Great War