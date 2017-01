National Geographic 22:40 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Der Jungfernflug des A320 CDN 2010 Dolby 16:9 HDTV Merken 26. Juni 1988: Ein hochmoderner Airbus A-320 der Air France hebt zu seinem Jungfernflug von dem kleinen französischen Flughafen Mulhouse-Habsheim ab. Was als Höhepunkt einer spektakulären Flugshow gedacht war, entwickelt sich zu einer Katastrophe: Die Piloten planen einen Vorbeiflug in besonders geringer Höhe - doch das Manöver misslingt, die Maschine streift die Wipfel eines nahe gelegenen Waldes, stürzt ab und geht in Flammen auf. Drei der 130 Passagiere kommen ums Leben. Für Airbus ist das Unglück auch ein Public-Relations-Desaster: Sofort wird darüber spekuliert, ob der neu entwickelte Airbus eine Fehlkonstruktion ist. Eine Untersuchungskommission soll klären, ob technisches Versagen oder ein Pilotenfehler den Absturz verursacht hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Nicholas Kilbertus (Captain Claude Béchet) Olivier L'Ecuyer (First Officer Pierre Mazière) Lyne Tremblay (Marie-François Froesch) Drew Zeran (Captain Michel Asseline) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: James Hyslop Drehbuch: Greg Gransden Musik: Anthony Rozankovic